Kolm lihtsat soovitust, mis aitavad pidusöömingutest kergelt taastuda

Banaan on üks enim müüdud toode toidupoes. Seda ka põhjusega – nad on head kiudainete ja kaaliumi allikad. Kiudained aitavad leevendada kõhukinnisust ja hoida kontrolli all magusaisusid. Kaalium on mineraal, mis on vajalik lihaste, näiteks südame normaalseks talituseks.

Puu- ja köögiviljad on alati kindel tervislik valik, kuna need on täis olulisi toitaineid, mida keha vajab normaalseks toimimiseks. Enamik puu- ja köögivilju sisaldab erinevaid inimese kehale vajalikke toitaineid – näiteks A-, B 12 - ja C-vitamiine ning selliseid mineraale nagu kaltsium, magneesium ja tsink. Siin on soovitused mõnede puu- ja juurviljade osas, mis on kehale pidusöömingust taastudes eriti head.

Usinad korilased on kindlasti suvel talviseks perioodiks endale metsa- ja aiasaadusi varunud, aga kes seda teinud ei ole, nende õnneks on lai valik vitamiinirikkaid värskeid puu- ja juurvilju saadaval ka Maxima poodides üle Eesti.

Sidruni kõrval on hea alternatiivne lahendus lisada veele hea maitse andmiseks ka mõned värsked kurgiviilud või paar oksa selliseid maitsetaimi nagu tüümian, meliss või piparmünt. Maxima kauplustes on talvisel ajal värsketena kättesaadavad nii eksootilised kui ka meile tuttavad marjad, mida saab samuti veele maitse andmiseks lisada.

Kõige lihtsam viis, mis aitab pärast raske toidu tarbimist taastada värske enesetunde, on pigistada pool sidrunit või tilk sidrunimahlakontsentraati kuumale veele ja juua klaasitäis hommikul enne päeva alustamist. See hoiab jaheda ilmaga soojas, aitab tervist taastada ja lausa pakatab C-vitamiinist.

Kuigi võib tunduda, et meie laiuskraadil napib talvisel ajal toidulauda rikastavaid ja taljejoonele hästi mõjuvaid värskeid puu- ja juurvilju ning kala, siis Maxima lettidel on need aasta ringi, sealhulgas ka südatalvel kättesaadavad. Just nende abil saad endale antud uusaastalubaduse väga lihtsalt täita. Siin on mõned lihtsad soovitused, mis aitavad sellega kergelt algust teha!

Bataat

Bataat on hea vaheldus kartulile, millega oleme rohkem harjunud. Ühtlasi on bataat ka rikas A-vitamiini poolest, mis on silmade tervise jaoks ülioluline. Samuti sisaldab bataat vitamiini B 5 , mis lagundab rasvu, ja vitamiini B 6 , mis aitab kaasa ainevahetusele.

Avokaado

Eestlased on hakanud avokaadot üha enam armastama, seda lisatakse erinevatele toitudele. Avokaado sisaldab selliseid tervislikke rasvu nagu oomega-3-rasvhapped, mis parandavad südame tervist. Tervislike rasvade tarbimine on oluline, sest mõned vitamiinid – nagu vitamiinid A, D, E ja K – on rasvlahustuvad. See tähendab, et meie keha vajab vitamiine rasvade omastamiseks ja kasutamiseks.

Spinat

Salatite valik on toidupoodides väga lai ja spinatit kasutatakse üha enam värsketes salatites peamise komponendina. Ka lisatakse seda üha tihedamini smuutidesse. Spinat on hea kaaliumi- ja magneesiumiallikas. Need mineraalid on olulised elektrolüütide tasakaalu ja vererõhu reguleerimiseks.

Mustikas

Mustikas pole mitte ainult maitsev, aga ka üks võimsamaid antioksüdantide allikaid maailmas.

3. soovitus: söö rohkem kala, sealhulgas ka rasvast kala



Nii nagu värsked puu- ja juurviljad on ka värske kala aasta ringi Maxima kõikides poodides üle kogu Eesti kergesti kättesaadav, sest ühendus Euroopa kalaturgudega on väga hea. Kala ja mereannid on head valguallikad. Nad sisaldavad palju vitamiine ja mineraalaineid, samas omastab keha neid kergelt.

Maxima kaupluste kalaturule jõuavad värskelt püütud kala ja mereannid suisa kaks korda nädalas, et eestimaalased oma lemmiktooted alati värskelt kätte saaks. Maxima kalaturul on valik lai – alustades eestlaste poolt palavalt armastatud lõhest ja kodumaisest lestast ning lõpetades tuunikala, beebikaheksajalgade ja kammkarpidega.

Kui laiem mereandide valik on Maxima suuremates poodides, siis värske lõhe on saadaval kõikides Maxima kauplustes üle Eesti igal nädalal.

Tervisliku toitumise ja eelpool toodud soovituste kõrval aitab pühadest taastuda ka mõõdukas füüsiline liikumine – näiteks õhtused jalutuskäigud või väike kodune treening panustavad regulaarsete tervislike toidukordade kõrval veel täiendavalt heasse enesetundesse. Ka tasub meeles pidada, et oma harjumusi tasub muuta vähehaaval, mitte üle pingutades.

