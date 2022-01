Koroonakriisi kõige valusam löök oli heade teenindajate lahkumine. Restoraniomanik: kedagi tööle võtta ei ole, peab leppima sellega, mis on

Peaaegu kõik restoranipidajad on nõus, et valusaim laks tuli 2021. aastal personalisektoris. Eri andmetel on toitlustusettevõtetest lahkunud 25-40% töötajaid — peaasjalikult just teenindajad. Kusjuures võrdselt olid sellega hädas nii vanad tegijad kui ka uute söögikohtadega alustajad. Miks see nii läks ja millal võiks olla lootust probleemi leevenemiseks?