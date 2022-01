RETSEPTID | 30 minutit ja valmis! Lihtsad ja kerged argiroad, mis teevad pärast suurt pühadesöömat kõhule pai

Kreemjas hautis maitseb hästi niisamagi, aga soovi korral võid juurde keeta riisi või kinoad.

Püreesuppi on lihtne valmistada, ühtlasi on see toiduna kerge ja tervislik. Erksalt roheline supp sobib hästi mõnele argipäevaõhtule värvi andma.

Maitsev ja tervislik ahjuroog hiliseks nädalavahetuse hommikuks või hoopis perele õhtusöögiks. Selle roa jaoks oleks hea suurem praepann, mille käepide kannatab ka ahju panna.

Krõbeda mandlikatte all küpsenud kalafilee, millel pärlitena säravad maitserikkad granaatõunaseemned, näeb uhke välja. Ja pärast söömist on nii hea kerge olla! Pole ka ime, sest roog on tõesti tervislik ja maitsev! Kui varsbrokolit ei õnnestu poest saada, kasuta tavalist.

Loomsetes toiduainetes kiudaineid ei ole. See retsept on hea näide, kuidas lihatoitudele ise kiudaineid lisada. Neis mõnusates kotlettides on peale liha kinoad, kaerajahu ja herneid. Kõrvale sobib hästi avokaadost, tomatist ja maitse-rohelisest salat.

Populaarsed poké bowl’id ehk riisikausid on vallutanud paljude südamed. Koduköögis saad boonusena ära kasutada kõik köögiviljajupid. Lihaga või kalaga, taimne või magus – kodusel poké tegemisel reegleid ei ole ja kokku võib sobitada absoluutselt kõike.

Õun oma õrnuses, kerguses ja mahlasuses. Suitsukala oma rikkalikkuses ja soolakuses. Ideaalne kerge amps argiõhtuks.

Värvikirev, toitev ja tervislik! Kui soovid, võid hautisest liha välja jätta, ka nii tuleb roog väga maitsev.