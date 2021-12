SUUR ÜLEVAADE | Restoranide tegelik olukord luubi all: mis tingimustel ja kui kaua suudetakse veel vastu pidada?

Peaaegu kõik restoranipidajad on nõus, et valusaim laks tuli 2021. aastal personalisektoris. Eri andmetel on toitlustusettevõtetest lahkunud 25-40% töötajaid — peaasjalikult just teenindajad. Kusjuures võrdselt olid sellega hädas nii vanad tegijad kui ka uute söögikohtadega alustajad.

Uskumatu areng, aga Wolt ja Bolt triumfeerivad saavutusega, et on valitsuse kehtestatud piirangute ajal suutnud Eesti inimeste eluviisi täiesti muuta. Koju ja kontorisse toodav toit on tulnud selleks, et jääda. Nii et isegi siis, kui ajad peaksid normaliseeruma, puudub põhjus arvata, et endine elustiil täies ulatuses taastuks. Toidukullerid pressivad oma kotid klientide juurde sõites viimseni just burgereid neid täis. Ka restoranidel ega kohvikutel pole hamburgeri pakkumisest pääsu. Mida restoranipidajad sellest uuest normaalsusest tegelikult arvavad?

Õnneks suudavad kogenud toitlustajad ka midagi positiivset välja tuua.