KUULA SAADET | Vala välja! #69: lubage endale aasta lõpetuseks pokaal punast vahuveini!

Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni president Kristjan Markii tõi stuudiosse kaasa neli põnevat ja silmiavavat jooki. Kui nii mõnedki on Lombardiast pärit Lambruscot mekkinud või vähemasti sellest kuulnud, siis Sparkling Shiraz kuulub pigem siin tundmatute veinide hulka. Samuti on seda Portugalist pärit Baga viinamarjast valmistatud oksüdeerunud noodiga vahuvein, aga ka teine leid Itaaliast, Brachetto marjast valmistatud magus dessertvein, mis on pigem frizzante vahuastmes.

“Punastest viinamarjadest on vahuveine toodetud vahuste veinide sünnist saati, kuid enamasti on need klaasi valades ikkagi valged veinid,” selgitas Kristjan Markii. Pinot Noir marjast šampanjad on näiteks kirkalt heledad. “Samas tunneb maailm laia valikut punaseid vahuveine, mis Eesti tarbijateni enamasti ei jõua. Kuid kui hästi avatud silmadega ringi liikuda ja teada, mida otsida, on võimalik täitsa põnev valik ka meie kaubandusest kokku koguda,” julgustas Markii.