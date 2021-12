Piinlik! Etiketireeglid, mille vastu eksivad õhtusöögilauas pea kõik

Küll on piinlik istuda söögilauas koos inimestega, kes elementaarsematestki etiketireeglitest midagi ei tea või kui teavadki, siis kinni ei pea. Aastavahetuse eel on paslik jälle üle korrata need reeglid, mille vastu kõige rohkem eksitakse, et uusaastapidustuste järelkajades saaksite kõik meenutada mitte seda, kuidas sõber lahtise suuga matsutas, vaid head toitu ja rõõmsat koosolemist.