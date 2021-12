Vajalik teadmine: kuidas lihast rasv välja küpsetada ja sellest maailma parim kaste valmistada

Kui on üks asi, mis lihaprae puhul tekitab vastakaid tundeid, siis on see rasv. On palju neid, kes eelistavad mõnusalt rasvast ja pekiäärega lihatükki, teised aga nõuavad ilmtingimata ainult puhast tailiha. Kuidas siis toimetada läbikasvanud lihatükiga nii, et rasv lihast välja saaks ja lihale ei jääks rasva maitset, aga praad ikkagi mahlane tuleks? Kuidas lihamahladest ja rasvast suurepärane kaste kokku saada? Nippe jagab HKScan turundusjuht Janne Laik-Lõhmus.