VIDEO | Just sellisel moel küpsetatult maitseb verikäkk kõige paremini

Kui paslik verikäkk leitud, lõika see viiludeks ning aseta lõkkele. Näiteks grillrestile, kuid pea sealjuures meeles, et õhemad lõigud küpsevad läbinisti krõmpsuks, paksemad seevastu jäävad pealt krõbedaks, seest aga pehmeks.

Kui verikäkk on valmis saanud, eemalda see tulelt ning serveeri endale meelepärasel kombel. Võib-võtsid kodust võtnud hapukoort ja mädarõigast, võib-olla küpsetasid sütel pisut küüslauku viiludele määrimiseks ning tegid rabaservast leitud külmunud pohladest-jõhvikatest lihtsa kaste. Võimalusi on mitmeid, sest peamine on, nagu juba öeldud sai, et maitseb.