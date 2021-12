Miks ma armastan jõululammast ehk Oma Maitse toimetaja erakordselt romantiline lugu tõestisündinud jõuluimest

Räägin endaga juhtunud jõuluimest. See tõesti on olemas. Omal ajal sai minu jaoks nagu ühe sõrmenipsuga terveks eluks korda päris mitu head asja: pääsesin ähvardavast jõuluüksindusest, mõistsin naeru tähtsust, avastasin, ­et toit on parim suhtekorraldaja ja väärt elumääraja, ja leidsin abikaasa. Ühtlasi jäi sellest pisut kahtlaselt alanud, ­kuid õnnelikult lõppenud jõulupühast meid abikaasaga alati saatma “oma söök”.