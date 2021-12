“Me ei teadnudki, et verivorst võib ka niimoodi maitsta!” imestasid mu lapsed. Toidu ülekülluse, euronormide ning ka veganluse võidukäigu möllus on verivorst hea näide sellest, kuidas auväärsest jõulusaadikust on saanud barbaarne rudiment, mille tõelist ­hinge tunnevad veel vaid gurmaanid ning maal koduloomi kasvatavad inimesed.