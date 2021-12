Kuula saadet "Toidujutud" | Mõtiskle korraks oma jõuluõhtu menüü üle: kui traditsioonides kinni sa oled?

Igal aastal enne jõule tahame laua oma pere ja sõprade tarvis katta hea ja paremaga. Märkamatult on see laud aga muutunud. Millised jõuluroad on ajale vastu pidanud, millised on olnud uued tulijad ning millised traditsioonilised maitsed on sujuvalt unustusehõlma vajunud? Selgub, et muutusi on toimunud üksjagu.