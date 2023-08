Kodumaised õunad on valmis - kas jätta need puuviljasuhkru ümber leviva kõmu tõttu söömata?

Kogu toitumisinfost on kindlasti kõrvu jäänud, et fruktoos ehk puuviljasuhkur on kahjulik ja selle tarbimist peaks piirama. Uurime, kui absoluutne see tõde on.