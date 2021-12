Retsept | Kolme sõsara pühademaius: suhkruvaba porgandikook vürtside, puuviljade ja pähklitega

Sageli algavad jõulud meie jaoks mustade reedete, kaubakülluse ja kingiärevusega. Pühade eel haarab meid näriv rahutus, missugusest rikkalikust toidumarketist jõululauale võimalikult kiiresti kõige sobivam valida. Jõuluõhtu veetmiseks on justkui iseenesestmõistetav istuda autosse ja sõita sinna, kus meid oodatakse. Meil, kelle üheks suurimaks väljakutseks elus on olnud kaks keerukat ja tüütut koroonapiirangutega aastat, on raske mõelda end näiteks 1958. aasta jõuluõhtusse, mida mäletab oma esimesena meie ema.