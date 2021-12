Kasutad poest ostetud piparkoogiglasuuri? Üllatav tõsiasi, mida sa kehtivuse kohta pead kindlasti teadma

Kui piparkoogid on ahjust välja võetud, on kord selle kõige põnevama osa ehk kaunistamise käes. Poest ostetud piparkoogiglasuurid on nii ahvatlevalt värvilised ning nendega saab luua vahvaid mustreid, aga kui kuus erinevat värvi glasuuri kokku on ostetud, siis poole kilo piparkoogitaina peale seda kõike ära kasutada ei ole võimalik ja palju jääb järgi. Ära visata loomulikult ei raatsi, aga kui kaua glasuur veel kasutus- ja söögikõlblik on?