Oma Maitse kingispikker: mida pista kuuse alla tõelisele toiduhuvilisele? Vaata, millised köögividinad on meie toimetajate parimad abimehed

Oma Maitse toimetajad räägivad lahti, millised köögividinad neid igapäevastes tegemistes kõige rohkem abistavad. Need imelised toiduvõlurid juba teavad, mida köögis vaja läheb ja milleta ei saa kohe kuidagi, nii et siit saavad päkapikud kõrva taha panna nii mõnegi suurepärase kingiidee, millega rõõmustada lähedasi, kellele toidu valmistamine väga meeltmööda on.