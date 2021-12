Kes ütles, et söögiga ei mängita? Kuus kõige veidramat toidukommet, millega inimesed mujal riikides end lõbustavad

Grillsigade rongkäik 24. juunil peetakse Balayani linnas traditsioonilist grillitud ja küpsetatud põrsaste festivali. Kuid valmis rooga ei tooda lauale, vaid sigadele pannakse ilusad rõivad selga ja neid veetakse inimeste õlgadel linnatänavatel. Sellisel rongkäigul on sead riietatud õhtutualettidesse, pulmakleitidesse, spordiriietesse, neid on muudetud filmikangelasteks, meremeesteks, politseinikeks jne. Kostümeeritud põrssaid võib leida ka kaupluste sissepääsude juurest, tänavanurkadelt jm ning sageli nad ka laulavad, tantsivad või mängivad pilli. Pärast paraadi võetakse peaosalistelt riided seljast ja nad pistetakse nahka.

Toidujäätmetes püherdamine

Indias Karnataka osariigi mõnes pühakojas toimub (tavaliselt detsembris) rituaal, mis näeb välja nii, et kõrgemasse seisusesse kuuluvate inimeste ehk braahmanite söögikorra järel heidavad kõigi alamate seisuste liikmed templipõrandale pikali ja veeretavad ennast toidujäätmetel, mis on braahmanitest banaanilehtedele jäänud. Pärast püherdamist supeldakse Kumaradhara jões, mis on rituaali läbi-tegemiseks samuti oluline. Sellel kombel on vanust üle 500 aasta ja kuigi võimud on proovinud sellele piiranguid kehtestada või seda koguni keelustada, pole see õnnestunud.