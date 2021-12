Retseptid, millega tuleb toime ka kõige kobam köögikata: jõulupraed, mis kindla peale õnnestuvad!

Vaata retsepte, mis alati õnnestuvad:

Hapukapsaga küpsetatud seapraad: apukapsas annab küpsevale lihale mahlasust ja mõnusat mekki, ning vastupidi: lihast küpsemisel eralduv rasv ja leem niisutavad ja maitsestavad kapsast.

Röstitud lambakints küüslaugu ja granaatõunaseemnetega: parim soe lisand lambaprae juurde on särisevad ahjukartulid. Ja loomulikult lambaga koos küpsenud küüslaugupea poolikud.

Jõululõhe meesinepiglasuuris: magusterava seguga glasuuritud lõhefilee saab eriti hea meki kadakamarjadest ja küüslaugust.

Ploomide ja õuntega täidetud part: part on küll pontsakas lind, aga suure osa massist moodustab rasv, mis küpsemise ajal välja sulab. Kui laua taha on kogunemas üle nelja inimese, pista rahumeeli ahju kaks parti – nii on kindel, et kõigil saavad kõhud täis.

Apelsinikana sibulate ja jõhvikatega: kanast küpsemisel eralduvad mahlad ja rasv maitsestavad linnu ümber küpsema pandud sibula-jõhvikalisandit. Lisandiks sobivad hästi ka röstitud (värvilised) porgandid ja marineeritud kõrvits.