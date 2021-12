Aastahitid rivis: TikToki kõige popimad retseptid, mida valmistas lõppeval aastal kogu maailm

TikTok pani kokku nimekirja videotest, mis menukal platvormil sel aastal kõige rohkem kuulsust kogunud on. Sotsiaalmeediakanali võlud on avastanud nii tippkokad kui kodus katsetajad ning lühiklippide lihtne ja meelelahutuslik formaat on toonud toiduvalmistamise lähemale ka neile, kes siiani toiduvideotest väga hoolinud ei ole. Vaatame siis, millised klipid kasutajatele enim meeltmööda olid!