Seakasvataja: võime varsti olla olukorras, kus meil oma toorainetootjaid enam polegi ja ostame kõiki toiduaineid Euroopa Liidust sisse. Kas me seda tahamegi?

Imporditud sealiha on pikalt olnud väga soodsa hinnaga, sest Euroopas on viimase pooleteise aasta jooksul olnud ülepakkumine. See on kohalikud sealihatootjad pannud väga kehva olukorda – sellise hinnaga ei ole võimalik tootmist käigus hoida. Eestis ei toeta sealihatootjaid piisaval määral ka riik, kuigi teised Euroopa riigid oma tootjatele selliseid võimalusi leiavad. Seakasvataja näeb siin ohtu kodumaisele toidutootmisele – pikalt ei ole ükski tootja võimeline alla omahinna müüma.