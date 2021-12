Säilitusaineteta lihatooteid on võimatu müüa. Miks?

Kui lähed poodi, vaatab sulle vastu kümnemeetrine riiulitäis lihatooteid. Väiketootjana sinna sisse murda ja seal silma jääda on väga keeruline. Lihatööstusena on Saaremaa lihatootja Frank Kutter olukorda trotsinud juba neli aastat ning turundusjuht Johanna Maripuu, kes koos isaga ettevõtet veab, tunnistab, ­et Eesti küllastunud ja suurte tootjatega lihatoodete turul konkureerida on kõike muud kui lihtne. Eestlane on sügavalt sealihausku, aga veel rohkem usutakse kollaseid allahindluslipikuid. Kuidas püsida konkurentsis, kui tarbija soov puhta ja säilitusainevaba toote järele haihtub 10 senti odavama, aga E-aineid täis lihatüki juures?