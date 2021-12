Geneetikuharidusega joogi Annika Allikmäe: üks ülekaalu peapõhjustest on turvatunde ja armastuse puudus

Psüühilist tasandit lahti mõtestades puudutab Annika probleemi tegelikke sügavikke: “Me proovime toidu kaudu elada läbi elamata elu osi ja eriti püüame me toidust armastust leida. Üks ülekaalu peapõhjustest on turvatunde ja armastuse puudus. Minu salenemisõpetuse põhialus on see, et sa õpid leidma ja kogema enda sees ka ilma pideva toiduta heaoluseisundeid. Siis sa saad süüa täpselt nii palju, et kehal on mõnus ja sul endal hea olla.”

Üks drastilisemaid näiteid on õpilasest, kes võttis teadmised eriti pühendunult kasutusele. “See on üliharv. Ta sai aru kogu kontseptsioonist ja kaotas üheksa kuuga 36 kilo! Ja see jäi püsima. Ta sai oma elu tagasi. Sisuliselt toimus isiksuse muutus.”