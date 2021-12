Söö nagu staar: "Sõprade" lemmik! Courteney Coxi värske ja ülimalt maitserikas sidrunipasta on valmis 10 minutiga!

Retseptid, milles on vähe koostisosi ja mis valmivad kibekähku, on hinnas nii tavaliste inimeste kui superstaaride seas — mõni õhtu lihtsalt on selline, kus ei ole mahti ega jaksu pikalt köögis toimetada, aga maitsvat toitu tahaks ju ikka süüa. Armastatud komöödiaseriaali “Sõbrad” näitlejanna Courteney Cox, kes mängis seriaalis peakokk Monicat, on ka päriselus toiduvalmistamisega sina peal ning jagab lahkesti oma lemmiktoitude retsepte.