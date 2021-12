Kes kokates laulab, see mehele ei saa! Põnevaid söögitegemisega seotud uskumusi köökidest üle maailma

Käega ei tohi leivapuru laualt kokku lükata, siis tuleb vaesus majja. Kui nuga kukub maha, tuleb mees külla, kui lusikas või nuga käest lendab, on oodata naisterahva külaskäiku. Kes saiakontsiku ära sööb, saab endale suured tissid. Need on vaid mõned eestlaste seas levinud uskumused, mida mõni räägib naljaviluks, teine aga võtab surmtõsiselt. Millega aga ähvardatakse ja hoiatatakse köögis toimetamisel mujal maailmas?