Selgus majja! Kui ei tea, mida jõuludeks kinkida, siis nüüd tead

Küllap nõustuvad paljud, et jõulukinkide vahetamine on armas žest ikkagi ainult siis, kui säilitada seejuures praktiline meel. Läbimõtlemata soetatud kingitused ei valmista lõppude lõpuks rõõmu ei kingitegijale ega ka -saajale. Näiteks, isegi kui vahva disainiga jõulukruus tundub olevat sõbrale nagu rusikas silmaauku, ei pruugi teie maitse ühtida ja nii on see jälle üks tüütu lisandus kasutult seisvasse nõudekollektsiooni, mis juba ammu kappi ära mahtuda ei taha. Kingisaaja lõhnaeelistusi teadmata on ka lõhnaküünla kinkimisega kerge mööda panna. Rääkimata kinkekaartidest, mille olemasolu kipuvad kingisaajad ruttu unustama ja avastama tihtilugu alles siis, kui kehtib-kuni-kuupäev ammu möödas. Just seepärast on parim pühadekingitus ikkagi midagi praktilist, mis leiab nii või teisiti praegusel ajal kodus kasutust. Mis siis täpselt?