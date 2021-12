Kas tervislik valmistoit on päriselt olemas? Kuula, kuidas vastab Erik Orgu!

„Suure kergendusega saan öelda, et valmistoit saab küll olla tervislik. Maailm on muutunud, turg on muutunud tervisliku toidu suhtes nõudlikumaks ja teadlikumaks ja ilmselgelt on toidutootjad tulnud sellele järele, sest kes ei taha uksi kinni panna, peab muudatusi tegema. Õnneks on valik täitsa heaks läinud,” ütleb Orgu. Tervisliku valmistoidu riiulitel ära tundmine võib aga olla üsna keerukas, sest endiselt on Eriku sõnul ka valmistoitu, mida ta süüa ei soovita. „Kõik kindlasti ei ole tervislik valmistoit ja orienteeruma peab küllaltki teadlikult. Kes läheb poodi oma peaga avastama, sellel võib üsna raske olla. Taskuks uurida targematelt, et kindla peale minna. See on kõige lihtsam.” Erik ütleb, et on olemas täiesti tervislikke valmistoite, aga on olemas ka selliseid, mis on mingil määral tervislikud ehk nii ja naa. Ja siis on toidud, mis ei ole mitte kuidagi tervislikud. „Neid ma ei soovitakski proovida. Sellised toidud koosnevad ainetest, mida inimene võiks endale mitte sisse süüa.”

Ühe tervisliku valmistoiduna soovitab Erik Viči uusi sügavkülmutatud pannkooke. „Pean tunnistama, et ma ei olnudki kunagi varem pannkooke ostnud. Alati tegin need ise ja kui kuulsin, et sellised uued tooted on Vičil tulnud, siis ma pean tunnistama, et olin skeptiline. Aga nüüd võin öelda, et isegi maitse poolest pole vahet, kas võtan Viči pannkoogid või teen ise. Pannkook on pannkook,” ütleb ta ja lisab, et kui selline alternatiivne toode on poodides olemas, ostab ta pigem seda kui teeb pannkooke ise. „Pigem ei ostaks kõiki neid asju kokku, mida mul on ise pannkookide tegemiseks vaja, vaid võtan ühe paki, kus on tegelikult see kõik juba olemas ja valmis tehtud.” Uued Viči sügavkülmutatud pannkoogid on nii tervislikud, et sobisid hästi ka Eriku tehtud toitumisprogrammi ja nendega leiab sealt nii soolaste kui ka magusate roogade retsepte.