Joomine kingast ja pudel põhjani ehk erinevate riikide viinavõtu traditsioonid

Üks on kindel – ukrainlased armastavad toosti öelda! Esimese toosti ütleb tavaliselt võõrustaja, kes tänab oma külalisi. Reegel on ka see, et esimese ja teise toosti vahe ei tohi jääda liialt pikaks. Kui teise toosti teema on inimese enda valida, siis kolmas toost kõlab kombekohaselt naiste auks. Toostid on osaks rõõmsatest sündmustest, aga ka näiteks matustest, kus pärast kadunukese mulda sängitamist kõlavad head soovid ja meenutused. Peielaud on ühtlasi ainus koht, kus ei ole pärast toosti lubatud klaase kokku lüüa.