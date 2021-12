Rasvane verivorst kukkus laudlinale või määris särgi ära? Kiire ja lollikindel nipp rasvapleki eemaldamiseks

Martha Stewarti parim abimees selleks puhuks on maisitärklis. Kata kogu rasvaplekk paksu maisitärklisekihiga ja jäta umbes 15-20ks minutiks mõjuma, et tärklis saaks rasva endasse imeda ning see ei imbuks läbi kogu kanga. Seejärel hõõru plekki ja maisitärklist pehme hambaharjaga, et anda tärklisele võimalus riide seest veel rohkem õli kätte saada.