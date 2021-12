Lihavabad jõulud: pidulaud taimsetest roogadest hiilgab värvidest ja maitsetest!

Leivakrõpse on lihtne ka ise valmistada! Lõika paar päeva vanast leivapätsist õhukesed viilud, tõsta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ning kuumuta 170 kraadi juures 5–8 minutit või kuni leivaviilud on krõbedad. Värsket leiba on parem viilutada, kui paned selle umbes 30 minutiks sügavkülma.

Proovi muna- ja piimavaba egg-nog’i, mille retsept pole ligilähedanegi munapunši ­originaalile, aga joogi maitse on täiesti võrreldav. Ka on see retsept ilma alkoholita, kuigi alati saad lisada näiteks meelepärast rummi – see sobib siia ülihästi.