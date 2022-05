Sotsiaalmeedia sensatsioon Fuudish nimetab viis toidugruppi, milles kasutatakse tervisele ohtlikke lisaaineid kõige rohkem

Koos vaadatakse üle poeriiulitel müügil olevad tooterühmad ning antakse soovitusi, mida võtta, mida jätta. Rohelise Go Fuudishi märgiga tuuakse kodulehel välja tooted, milles ei ole kasutatud kahjulikke E-aineid, kollasega märgitakse need, kus on üht-teist küll sees, aga pole liialdatud, ning hoiatavalt punase No Fuudishi sildiga antakse teada, et selle toote seest võib leida aineid, mis ei mõju tervisele hästi. Marianne rõhutab: eesmärk ei ole tootjatest kedagi maha teha, vaid anda tarbijale võimalikult adekvaatset informatsiooni. Punasega märgistatud tooted ei ole söögiks kõlbmatud, vaid märguanne: koostisosade nimekirja võiks hoolega üle vaadata!