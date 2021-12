Peabaarmen õpetab: neli kokteilibaari väärilist kokteili

Viina maitseomadused on ilmselt ka põhjuseks, miks just see kange jook on paljude kokteiliklassikasse kuuluvate kokteilide koostisosa. Vodka Martini, Bloody Mary, Espresso Martini, Cosmopolitan, Moscow Mule, White Russian, Screwdriver, Harvey Wallbanger – neid nimesid on kuulnud kõik, kes kasvõi kordki elus kokteilimaailmaga tutvust teinud.