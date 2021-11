Kuula saadet Toidujutud: miks piima enam kunagi klaaspudelisse ei pakendata?

„Vahel tundub, et astud sammu õiges suunas, aga samas teistpidi tundub, et polnudki nii õige samm,“ ütleb Katrin erinevaid keskkonnateemasid käsitledes. Kõige olulisem on Katrini sõnul aga probleemi tunnistamine. „Toidutööstusel on võrdlemisi suur osa mängida selles, mis keskkonnaga juhtunud on. Järgmine oluline samm ongi see, et me peame võtma vastutuse selleks, et meie jalajälg siin planeedil oleks väiksem.“