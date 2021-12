Huvitav teada: miks osad taldrikud ja klaasid kiiresti kriimuliseks muutuvad? Kuidas leida poeriiulilt üles kvaliteetsed lauanõud?

Nõudepesumasinast taldrikuid välja võttes sain pahaseks: mõned taldrikud on triibulised ja lõikejälgedega, näevad välja nagu oleks neid 15 aastat järjest kasutatud, tegelikult ostsin need umbes pool aastat tagasi. Teised, mis ongi 15+ aastat vanad, on siiani väga viisakad ja inetuid kriipse-triipe neil peal pole. Miks nii? Milles seisneb nende vahe? Mille järgi ma saan poes taldrikuid valides aru, et tegu on sellisega, mis päriselt ka teenib mind truult kaua aega, mitte sellisega, mille tahaks poole aasta pärast minema visata? Kas igapäevakasutuseks mõeldud klaaside-taldrikute kasutusjuhendis on mingid vihjed sellele?