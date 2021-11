Kohvik, mis võlub nii karakteri kui toiduvalikuga

Kui uurin, mis selle paiga ajalooliseks teeb, siis selgub, et kunagi oli nendes ruumides olnud kõrts. Sellel samal trepil, kust ma enne üles trampisin, oli Raimond Valgre koos Estonia ooperilaulja Benno Hanseniga ühiselt lauldes lõbusaid õhtuid mööda saatnud.

Muide, kohviku saamisloos on ka nime valimine omaette lugu. Jarmo mainib, et 2014. aasta oli aeg, kus restoranidel ja kohvikutel olid väga omamoodi nimed. Näiteks “Kits armastab peeti”, mida kaaluti ka selle kohviku nimeks. Et valmiv kohvik ise asub Ristiku tänaval ja Jarmo ning Meelika kodu Heina omal, siis peeti paremaks hoopis need kaks omavahel kokku panna ning sümboliks saigi õnnetoov nelja lehega ristikheinaleht. Ristikheina Kohvik – lihtne ja eestipärane ning igati sobiv nimi Pelgulinna armsasse puitmajadega piirkonda.



Kuid mitte ainult minevik ei anna Ristikheina Kohvikule karakterit. Juba sisse astudes võib saabuv külaline märgata, et sisekujundusele on pööratud palju tähelepanu ning ükski detail ei ole juhuslik. Esimest ruumi nimetab Meelika Sandra ruumiks, seal on palju kulda, karda ning aristokraatlikku stiili, mille paneb särama laes rippuv lühter. Teises toas võib aga Meelika enda käekirja märgata, siin on kõik palju kodusem ja roosam. Kolmas tuba on aga omamoodi veidrate kiiksudega, näiteks tapeet, mille üle omanikud suurt uhkust tunnevad, on kaetud võimlevate noormeestega. Kuigi erinevad, sobivad kõik toad oma stiili poolest suurepäraselt kokku, moodustades väga omanäolise terviku ja huvitava teekonna ühest maailmast teise.