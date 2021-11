VIDEO | Reklaaminipp? Uurisime, kas mõni pesuvahend tõesti suudab nõud üheainsa tõmbega puhtaks teha

Nõude pesemine on nagunii tüütu, aga eriti siis, kui toidujäägid on taldrikule kõvasti kinni kuivanud ega taha nõudelt hästi maha tulla. Kui aga appi lubavad tulla nõudepesuvahendid, millega peaks nõud justkui sekundiga puhtaks saama, siis peaks ju nende pesemine olema lust ja lillepidu. Aga kas mõni nõudepesuvahend tõesti suudab justkui imeväel nõud sekundiga puhtaks saada või on tegu lihtsalt reklaamitrikiga? Seda saad teada videost!