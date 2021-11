Kunstnik Britt Samoson lõi armastatud Eesti hundijalavee pudelile juubelirüü

„Tormituules tantsiv meri, mässuliste lainete täielikus meelevallas purjekas, mis on kõik need tormised aastad sama järjekindlalt seilanud nagu Saaremaa Vodka. Purjekale taamalt teed näitav Kiipsaare tuletorn, mis iga vahuse lainega annab endast tükikese merele, nagu põline Saaremaa kalamees on juba aastasadu järjekindlalt ohverdanud merele tilga kangemat. Ja kogu selle lummava mängu tunnistajateks hõbekajakad, kes kannavad merekohina saatel Saaremaa kanget lugu põlvest põlve edasi,“ kirjeldas Samoson pildiga räägitavat kujundit.

„Me tahtsime luua joogi, mille seltsis on uhke tähistada kõike seda, mille üle saame täna tänulikud olla. Meie tähistame seda, et Saaremaa Vodka on vaatamata tormisele veerandsajale jätkuvalt Eesti üks populaarsemaid joogibrände ning et oleme kontserniga uue põneva ajastu lävepakul,“ rääkis Altia juht.

Saaremaa Anniversary Vodka valmib kõrgekvaliteedilisest ja ülimalt puhtast teraviljapiiritusest ning 145 meetri sügavusest saadud põhjaveest, mis pärast söe- ja hõbefiltriga filtreerimist tagavad meeldivalt mahedate maitseomadustega viina, mis sobib nautimiseks nii pitsijoogi kui ka kokteilibaasina.