Viin annab toidule särtsu: kolm üllatavat ja lihtsat retsepti

1. Lõika ribid väiksemateks tükkideks (näiteks pooleks, olenevalt ribi suurusest).

2. Koori sibul ja lõika pooleks, pressi koorimata küüslauguküüs noaga lapikumaks.

3. Rosmariinioksa peksa noa tagumise poolega mõned korrad, kuni hakkad tundma rosmariini aroome. Lõika ka tšilli pooleks.

4. Pane õli pannile ja kuumata peaaegu suitsemiseni. Samal ajal kuivata köögipaberiga ribid ning maitsesta mõlemalt poolt soola ja pipraga, patsuta maitseained liha sisse.

5. Kui õli on kuum, pane ribi pannile ja suru seda vastu panni, samal ajal pane pooled sibulad, küüslauguküüned, ürdid ning või pannile ribide kõrvale röstima. Prae 1–2 minutit, kuni ribid on kuldpruunid, seejärel keera ribid ümber.

6. Kui ribi on mõlemalt poolt praetud, tõsta see ahjuvormi ning vala pannil olev rasv ja maitseained selle peale. Prae ka ülejäänud ribid.

7. Kui ribid praetud, siis pane pann tagasi pliidile ja vala sinna palsamiäädikas ning mustasõstraviin. Kuumuta ja keeda umbes 1–2 minutit, seejärel lisa puljong, lase segul uuesti keema tõusta ning vala see ribide ja maitseainete peale.

8. Kata vorm kaanega (kui kaant pole, siis fooliumiga) ning tõsta 160 °C ahju umbes 3 tunniks küpsema. Aeg-ajalt soovitan ribisid ümber pöörata, et need saaks leemes ühtlaselt küpseda.

9. Kui ribid on 3 tundi küpsenud, siis kontrolli, kas liha on juba pehmem. Kui on, siis eemalda kaas või foolium ja lase veel 45–60 minutit küpseda, et ka vedelik saaks aurustuda ning kaste pakseneda.

10. Tõsta ribid ahjust välja ja lase neil enne serveerimist veel kaane all umbes 10 minutit seista.

11. Serveeri meelepäraselt, näiteks krõbekartulite või kartulipüreega. Allesjäänud röstsibulat võid kasutada kastmekausikestena.