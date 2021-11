RETSEPTID | Pista pätsid ahju! Mitte miski pole nädalavahetuseks parem kui soe sai, iseküpsetatud leib või karask

Sageli arvatakse, et leivategu on hirmus aeganõudev ja keeruline, kuid Oma Maitse Retseptiveebist leiad mitmeid leibu-saiu, mille tegemine on lihtsamast lihtsam!

Deivi Kõverik

5