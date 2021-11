Söö nagu staar: Lady Gaga salanipp muudab tavalise pasta bolognese erakordselt maitsvaks

Mõnda aega hiljem aga näitas ta, et tema salanipp kastme maitsestamiseks on rosè!

Tõesti? Rosè? Klassikaliselt käib selle kastme sisse kuiv punane vein, kas siis nii palju pehmem ja leebem vein suudab sellega võistelda? Staarkokk Jaques Pepin väidab, et iga vein ajab asja ära. "Vein lisab kastmele sügavust, mitmekülgsust ja happesust. Punane vein on jõulisem, aga rosè (kuni see pole magus) ajab samamoodi asja ära," selgitas ta väljaandele Today Food.

Marc Vetri, kellel on Philadelphias mitu Itaalia restorani, ei leia selles nipis samuti midagi üllatavat ja lisab, et teinekord kasutab tema šampanjat või mulliga veini. "Kasuta seda, mida sul kapis leidub," soovitavad kokad.

Üht tuleb veiniga kokkamisel aga hoolega silmas pidada - kui see on nii halb, et sa seda ise juua ei taha, siis toidule see ka kohe kindlasti midagi juurde ei anna, tõenäoliselt hoopis rikub ära.