Tippsommeljeed arutlevad: miks üks pudel veini maksab 10, teine 10 000 ja kolmas pool miljonit eurot?

Oksjon on ühelt poolt väga aus viis millelegi hinna määramiseks – huvi rallib hind. Kuid tihti veavad seda hinnatõusu kaks-kolm ülihuvitatud ostjat, mitte suurem sootsium. Mitte mingil juhul ei näita sellised hinnad aga veinide puhul, mis on pudelis tegelikult sees. Nii tulekski natukene täpsemalt vaadata, mis veinile hinna annab ja millises hinnaklassis on saadaval maailma parimad veinid.