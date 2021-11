Põllult pudelisse: kuidas valmib Saaremaa Vodka?

Piiritus jõuab Harjumaale, Tabasalu külje all asuvasse tootmistehasesse spetsiaalse veokiga. Kuna piiritus on teatavasti äärmiselt tuleohtlik aine, on Altia tehases selle hoidmiseks eraldi ruum, kus on rakendatud väga ranged ohutusnõuded. Ükskõik millise joogi valmistamiseks piiritust ka vaja poleks, liigub see kogu valmimisprotsessi jooksul ühest mahutist teise mööda kinniseid torusid ega puutu ühelgi hetkel kokku õhuga.