Huvitav kooslus: viin toidu sees

Tema sõnul ei pea viinas peituvat alkoholi siinkohal aga kartma, sest see hautatakse välja, mistõttu jäävad viinast alles selle ergastavad, teravad ja magusad omadused. „Küll aga on viinaga kokkamisel oluline järgida koguseid, sest nagu soolagagi annab õige kogus toidu maitsele väga palju juurde, samas kui liiga suur kogus muudab toidu lihtsalt halvaks ja ebameeldivaks,” lisas Saaremaa Vodka brändijuht. Seetõttu on tema sõnul oluline kasutada viina maitseaine, mitte põhikomponendina.