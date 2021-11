Ära viska sidrunikoori ära! Viis moodust, kuidas neid majapidamises ära kasutada

Küüslaugu või sibula hakkimine jätab kätele tugeva lõhna, mis ei kipu ära minema ka siis, kui käsi mitu korda järjest seebiga pesed. Et kätelt sibula- või küüslaugulõhn eemaldada, hõõru käsi ja küüsi alles jäänud sidrunikoortega. See eemaldab tugeva lõhna.

Ajasid süües kogemata toitu pluusi peale? Kindlasti oli see karri, millele kurkum kollase värvuse andnud. Kuidas see plekk siis välja saada? Pane tähele, et seebiga teed asja vaid hullemaks. Pigista plekile paar tilka sidrunimahla, veidi soola ja hõõru plekki sidrunikoorega ning aseta seejärel särk päikse kätte kuivama. Korda sama asja kolm korda, et plekist täielikult lahti saada.