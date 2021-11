25 aastat Saaremaa Vodkat: teed eestlaste südamesse sillutasid kanasuled ja Marko Matvere

Kui riik lubas viina toota ka eraettevõtetel, ei saanud Ofelia kuidagi teistest maha jääda ja tuli välja Ofelia Vodkaga. „Arvati aga, et see on liiga naiselik nimi. Omanikud hakkasid hoopis premium-viina peale mõtlema,” rääkis Kaido. Tema mäletamist mööda kutsuti arutamiseks omanikering kokku ja kui nime valimiseks läks, ütles üks soomlane, et talle seostub Eesti Saaremaaga, ning nimi oligi otsustatud. „Küsisime veel eraldi omavalitsustelt nime kasutamiseks luba ja kui olime selle saanud, siis üks Soome kunstnik disainis meile esimese sildi,” räägib Kaido.

Mõne aja pärast koliti nii kontoriruumid kui ka tootmine Tallinnast 15 kilomeetri kaugusele Laabile. Seal seati end sisse vanas kanalas. „Mäletan, et astusin uue tööstuse uksest sisse ja omanik ütles mulle õhinaga: „Inna, vaata kui suured ja sobivad tootmisruumid me ostsime!” ning samal ajal nägin, kuidas kanalas suled lihtsalt lendasid…,” meenutab Inna esimest kohtumist uute tööruumidega.

Tootmismahud kasvasid mühinal ja nõudlusega toimetulekuks kutsuti mõnikord appi ka kontoritöötajad. „Mäletan, et istusime naistega suure laua ääres, rääkisime maast ja ilmast ning samal ajal panime pudelitele etikette peale,” jagab Inna seiku Saaremaa eduloost.

Kaido sõnul oli ettevõtte ajaloos ka perioode, kus tuli väga otsustavalt võidelda selle vastu, et tehases valmiv väärt kraam sealt vargsi töötajate kodudesse ei jõuaks. Selleks, et varastamist vältida, pandi püsti ka omamoodi preemiasüsteem – igal reedel võisid töötajad endale valida ühe alkoholipudeli. „Töötajate jaoks oli see justkui palgalisa ja õnneks oli tootmine juba nii efektiivne. Ega neid töötajaid nii palju olnudki, et ettevõte sellest kahju oleks kannatanud,” muigab Kaido.

Käsitsi siltide kleepimisest 8000 pudeli tootmiseni tunnis

Saaremaa Vodka müügiga kaasnes omal ajal ka mitmeid kurioosumeid ning eriti eredalt on Innal ja Kaidol meeles 2004. aasta reklaam Marko Matverega. Videoklipis rääkis Matvere sillerdava mere taustal, kui hea on Saaremaal. Klipp oli jõudnud vaid paar korda teleekraanidel olla, kui tekkis skandaal, et alkoholi ei tohi kuulsa inimesega seostada. „Juhtus nii, et Matverest ja Saaremaa Vodkast kirjutati nii palju, et nähtavus oli palju suurem, kui reklaamiga eales saavutanud oleksime,” ütleb Inna naljatledes.

Möödunud aastakümnetele tagasi vaadates ei suuda kumbki staažikas töötaja uskuda, kui suure arengu on ettevõte läbi teinud. Garaažis kirgassinist džinni tootnud ettevõtmisest on kasvanud osa maailma ühe juhtiva alkoholitootja Anora grupist.