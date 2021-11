RETSEPTID | Hulk erisuguseid ideid! Tee sel pühapäeval pannkooke teisiti: keera rulli, pane ahju või improviseeri uute lisanditega

Kui armastad maapähklivõid, saavad need pannkoogid kindlasti su lemmikuteks. Pätsikesi süües on raske uskuda, et need ei sisalda grammigi jahu – nii mõnusalt kohevad!

Banaanipannkoogid mustikatega

Autor: Mari-Liis Ilover



Rullis pannkook on imehea – selle tõestuseks on seesama küpsetis. Eeskujuks on klassikaline rullbiskviit, ainult et biskviidi ­asemel astub mängu ahjus küpsetatud pannkook. Pealt jääb kook meeldivalt õhuke, lastes särada imemaitsval kohupiima-­hapukooretäidisel, millele on helde käega sekka puistatud piimašokolaaditükke. Täidis ise tuleb nii hea, et serveerin seda ­ viimasel ajal kiire magustoiduna, mis on ideaalseks preemiaks pärast väsitavat päeva.