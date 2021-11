SUUR NIMEKIRI | Need on sommeljeede poolt valitud 2021. aasta parimad Eesti joogid

Hõbemärgi teenisid Moe Peenviinavabriku Mohn Poppy Gin ja Põhjaka Viinaköögi Gin No 57.

Hõbemärgi teenisid Altia Eesti Saaremaa CUR Gin ja Distilliriumi Never Married Gin

Iga kategooria võitjat tunnustati kuldse diplomi ja märgiga. Hõbedase diplomi ja märgi said need joogid, mis said küll kõrged tulemused, ent ei osutunud võitjaks.