RETSEPTID | Kartulist, riisist ja makaronidest tüdinenud? 15 teistmoodi lisandit, mida praekõrvaseks pakkuda

Kerge ja tervislik lillkapsas on paljude lemmik. Siinne maitseõli on eksootilise vürstköömnega, aga kui võõraid maitseid pelgad, maitsesta hoopis isetehtud peterselliõliga. Viimase jaoks surista sauseguriga peeneks peotäis fpeterselli koos õliga, maitsesta soolaga. Serveerimiseks sobib hästi peeditzatziki.

Putrudesse on nutikas peita selliseid köögivilju, mida sa väga ei armasta. Siin on kasutuses sibulad. See on kergesti seeditav ja mineraalainerikas kaaslane liha- ja kalaroogade juurde.