Emeriitprofessor Selma Teesalu: arusaam, et ükski daam ei einesta pärast kella kuut, tuleb maha jätta!

Kõik püüavad olla õnnelikud. Kas söögi abil saab end õnnelikumaks muuta?

Jah, minu lemmiksoovitus on ikka hea tuju dieet serotoniini abiga – nagu mul on ka üks raamat pealkirjastatud. See dieet sobib väga hästi nendele, kes tikuvad liiga palju sööma, ja ka nendele, kes oma meeleoluga ei ole rahul. Ma olen märganud konsultatsioonides, et see dieet sobib just vaimse töö tegijatele. Minule isiklikult on see eluaeg sobinud. Uurisin serotoniiniteemat kümme ­

aastat ja ega sellest loobuda saagi. ­

90% serotoniinist ehk õnnehormoonist, mis meie organismis moodustub, on seotud seedesüsteemiga.