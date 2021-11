Black Food Festival tänab tervishoiutöötajaid heade maitsetega

„Natural Chaga hoolib inimeste tervisest ja heaolust. Seetõttu loome ja jagame sertifitseeritud mahevirde pässiku tooteid, mida mõned inimesed peavad kasulikuks toidulisandiks. Austame tohutult Eesti tervishoiutöötajaid, eriti eesliinitöötajaid. See, mida nad nendel rasketel aegadel teevad, on hämmastav. Meil on au, et saame neid tänada,“ ütles Chaga juht Robin Gurney.