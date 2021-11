Täielikult elektrivaba õhtusöök Fotografiska restoranis

Blackout õhtusöögi kontseptsioon sündis 2014. aastal Kopenhaageni restoranis Amass, kus keset õhtusööki kadus elekter. Töö pidi aga jätkuma - ja õhtu veedeti küünlavalgust ja tulel küpsetatud toite nautides. Blackout formaat on nüüdseks levinud üle maailma ja osa ka kampaaniast tuletada meelde, kui palju toiduainetööstuses kulub elektrit toidu tootmisele, töötlemisele, säilitamisele, kuumutamisele ja jahutamisele

Toome välja mõned huvitavamad road, mis gurmaane ees ootavad. Näiteks on elamuses soolaseks Metskitse tartar hapendatud mustsõstardega ja magusaks Musta leedri posset õuna-kombucha kompotiga.

“Menüüd planeerides avastasin end mõttelt, kuivõrd elektrifitseeritud ja elektrist sõltuvad me köögielus oleme. Blenderid, induktsioon, külmikud jne. Unustusse on vajunud köögiviljad, mis pole kasvanud kasvuhoones lampide toel, lihunikud, kes töötlevad liha käsitsi, joogimeistrid, kes pudeldavad enda joogid oma rammu kasutades”, jagab oma mõtteid meie toidu hing on jätkusuutliku restorani eestkõneleja, Peeter Pihel.