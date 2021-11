Brittide suure toiduainekriisi tõttu pistis Heinz traditsioonilise jõululõuna konservipurki, partii müüdi läbi vaid loetud tundidega

Pikalt on juba räägitud, et Brexit toob inglastele kaasa nukrad jõulud. Hoiatatakse toiduainekriisi eest, mis võib jätta poodide letid tühjaks. Eriti nukker olevat olukord brittide seas väga armastatud kalkunitega, mida väga suure tõenäosusega tuleb neil sel aastal harjumuspärasest märksa kallimate hindadega Euroopast sisse tuua ja ka siis ei ole garantiid, et kõigile soovijatele jätkub. Toiduainete hinnatõus on Ühendkuningriigis juba praegu märkimisväärne, jõulueelsel ajal on oodata veelgi suuremat hinnatõusu. Juba oleme kuulnud-lugenud ka sellest, kuidas briti toidupoed varjavad oma tühje riiuleid suurte plakatite või postritega, millel on kujutatud seal olema pidanud toiduaineid, et külastajatele mitte kehva muljet jätta.